İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 244 ölüm

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 244 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 244 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bin 857'ye çıktı.

İspanya'da son 24 saatte 244 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 25 bin 857'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testlerine göre ülkede 220 binden fazla virüs taşıyan kişi olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA