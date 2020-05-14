İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 217 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 217 kişi daha yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 217 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 27 bin 321'e çıktı.

İspanya'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 217 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 321'e yükselirken; İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 272 bin 646 olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA