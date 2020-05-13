İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 184 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 184 kişi daha yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 184 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 27 bin 104'e çıktı.

İspanya'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 104'e yükselirken; İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 271 bin 95 olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA