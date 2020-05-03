İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 163 ölüm

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bin 264'e çıktı.

İspanya'da koronavirüsten ölümlerde azalma görüldü. Ülkede son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 25 bin 264'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, PCR testlerine göre ülkede 217 bin 466 vaka olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA