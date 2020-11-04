İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 1623 ölüm
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İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 1623 ölüm

04.11.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:30
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 1623 ölüm

İspanya'da son 24 saatte 25 bin 42 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 25 bin 42 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 356 bin 798'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 42 kişide daha virüs tespit edildiği, 1623 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 356 bin 798'e, toplam can kaybı ise 38 bin 118'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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