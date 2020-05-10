İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 143 ölüm

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 26 bin 621'e yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 26 bin 621'e yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte 143 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 26 bin 621'e yükselirken ülke 18 Mart'tan bu yana en düşük günlük can kaybını rapor etti.

Kaynak: DHA