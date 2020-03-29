İspanya'da son 24 saatte koronarivüsten 838 kişi öldü
İspanya'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 838 kişi hayatını kaybetti.
29.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:49
İspanya'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 838 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 6 bin 528'e ulaştı.
İspanya'da bir günde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 838 olarak açıklandı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 6 bin 528'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 78 bin 797'ye yükseldiği belirtildi.
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Kaynak: DHA