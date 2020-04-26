İspanya'da son 24 saatte koronadan 288 kişi öldü
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İspanya'da son 24 saatte koronadan 288 kişi öldü

İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 288 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 190'a yükseldi.

26.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:56
İspanya'da son 24 saatte koronadan 288 kişi öldü

İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 288 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 190'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 23 bin 190'a ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 870 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 226 bin 629'a çıktığı belirtildi. Korona virüsü yenip sağlığına kavuşan kişi sayısı 117 bin 727 olarak açıklanırken, 7 bin 764 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Öte yandan İspanya'da bugün 20 Mart tarihinden bu yana korona virüs nedeni ile gerçekleşen en düşük ölüm oranı yaşandı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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