İspanya'da son 24 saatte 9 bin 452 koronavirüs vakası
15.12.2020 21:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:24
İspanya'da son 24 saatte 9 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 9 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 771 bin 488'e ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği, 388 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 771 bin 488'e, toplam can kaybı ise 48 bin 401'e ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı