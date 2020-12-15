İspanya'da son 24 saatte 9 bin 452 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 9 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 9 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 771 bin 488'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği, 388 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 771 bin 488'e, toplam can kaybı ise 48 bin 401'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı