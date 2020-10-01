Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 13 bin 970 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberlerine göre Fransa'da son 24 saatte 13 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 577 bin 505'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 970 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 577 bin 505'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 96 bin 797 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 19 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı