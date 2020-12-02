İspanya'da son 24 saatte 9 bin 331 koronavirüs vakası
02.12.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:22
İspanya'da son 24 saatte 9 bin 331 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 9 bin 331 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 682 bin 533'e ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 331 kişide daha virüs tespit edildiği, 273 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 682 bin 533'e, toplam can kaybı ise 45 bin 784'e ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı