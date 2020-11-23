İspanya'da son 24 saatte 8 bin 599 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 606 bin 905'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha virüs tespit edildiği, 170 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 606 bin 905'e, toplam can kaybı ise 43 bin 131'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı