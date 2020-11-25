İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 koronavirüs vakası

25.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:59
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 622 bin 632'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha virüs tespit edildiği, 369 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 622 bin 632'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 37'ye ulaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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