İspanya'da son 24 saatte 8 bin 348 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 348 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 348 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 646 bin 192'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 348 kişide daha virüs tespit edildiği, 294 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 646 bin 192'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 668'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı