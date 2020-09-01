İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, düne göre 8 bin 115 arttı.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
01.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:52

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, düne göre 8 bin 115 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 462 bin 858 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 115 artışla 470 bin 973 olarak güncelledi.

Salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'in yanı sıra Katalonya, Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları özerk bölgelerinde de vaka sayısında artış devam etti.

Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle son 7 günde 159 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 152'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1761 hasta olduğu ve bunlardan 132'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Başbakan Pedro Sanchez, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Madrid'de salgının evrimi ve kamu sağlığı durumu bizi endişelendiriyor." dedi.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 231 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1824'e çıktığı Portekiz'de, salgının başlangıcından bu yana 58 bin 243 vaka ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Fatih Dönmez Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Defne Samyeli Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Lionel Messi Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Karar Eylül Adana
Şu an buradasınız: İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 20:56:18. #1.15#
title