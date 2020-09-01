İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni koronavirüs vakası
01.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:15

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 470 bin 973'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 115 kişide daha virüs tespit edildiği, 58 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 470 bin 973'e, toplam can kaybı ise 29 bin 152'ye ulaştı.


Kaynak: DHA

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