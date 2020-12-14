Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi
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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi

14.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:08
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 372 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 372 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede düne göre günlük Kovid-19 vaka sayısı düşerken, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 63 artışla 2 milyon 379 bin 915'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 372 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 58 bin 282'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 906'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 481 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 652 artışla 177 bin 647'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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