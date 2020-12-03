İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 koronavirüs vakası
03.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:54
İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 591'e ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 104 kişide daha virüs tespit edildiği, 254 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 591'e, toplam can kaybı ise 46 bin 38'e ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı