İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 koronavirüs vakası

03.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:54
İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 6 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 591'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 104 kişide daha virüs tespit edildiği, 254 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bin 591'e, toplam can kaybı ise 46 bin 38'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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