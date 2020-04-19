İspanya'da son 24 saatte 410 kişi koronadan öldü İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 410 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bin 453'e yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 410 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bin 453'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 410 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 20 bin 453'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısının ise 191 bin 726'dan 195 bin 944'e yükseldiği belirtildi.

14 Mart'tan bu yana karantinanın uygulandığı İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, dün yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 26 Nisan'a kadar geçerli olan karantina tedbirlerinin 9 Mayıs'a kadar uzatılmasını istemişti.

(İHA)

Kaynak: İHA