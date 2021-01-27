İspanya'da son 24 saatte 40 bin 285 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 40 bin 285 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 40 bin 285 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 14'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 40 bin 285 kişide daha virüs tespit edildiği, 492 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 14'e, toplam can kaybı ise 57 bin 291'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı