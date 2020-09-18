İspanya'da son 24 saatte 4 bin 697 yeni koronavirüs vakası İspanya'da son 24 saatte 4 bin 697 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 4 bin 697 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 659 bin 334'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 697 kişide daha virüs tespit edildiği, 90 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 659 bin 334'e, toplam can kaybı ise 30 bin 495'e ulaştı.

Kaynak: DHA