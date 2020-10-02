İspanya'da son 24 saatte 3 bin 722 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 3 bin 722 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 3 bin 722 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 810 bin 807'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 722 kişide daha virüs tespit edildiği, 113 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 810 bin 807'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 86'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı