İspanya'da son 24 saatte 20 bin 986 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 20 bin 986 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 20 bin 986 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 521'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 20 bin 986 kişide daha virüs tespit edildiği, 155 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 521'e, toplam can kaybı ise 34 bin 521'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı