İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 yeni koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 yeni koronavirüs vakası

28.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:37
İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 748 bin 266'ya ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha virüs tespit edildiği, 59 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 748 bin 266'ya, toplam can kaybı ise 31 bin 411'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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