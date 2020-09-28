İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 748 bin 266'ya ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha virüs tespit edildiği, 59 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 748 bin 266'ya, toplam can kaybı ise 31 bin 411'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı