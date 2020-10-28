Almanya'da son 24 saatte 13 bin 784 yeni koronavirüs vakası

Almanya'da son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 477 bin 203'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği, 83 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 477 bin 203'e, toplam can kaybı ise 10 bin 347'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı