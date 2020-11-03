İspanya'da son 24 saatte 18 bin 669 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 669 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 669 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 756'ya ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 669 kişide daha virüs tespit edildiği, 238 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 756'ya, toplam can kaybı ise 36 bin 495'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı