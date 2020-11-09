İspanya'da son 24 saatte 18 bin 340 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 340 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 340 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 426 bin 602'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 340 kişide daha virüs tespit edildiği, 170 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 426 bin 602'ye, toplam can kaybı ise 39 bin 345'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı