İspanya'da son 24 saatte 17 bin 396 yeni koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 17 bin 396 yeni koronavirüs vakası

27.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:19
İspanya'da son 24 saatte 17 bin 396 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 17 bin 396 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 17 bin 396 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 498'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 17 bin 396 kişide daha virüs tespit edildiği, 93 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 498'e, toplam can kaybı ise 35 bin 31'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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