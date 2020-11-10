İspanya'da son 24 saatte 17 bin 395 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 17 bin 395 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 17 bin 395 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 443 bin 997'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 17 bin 395 kişide daha virüs tespit edildiği, 411 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 443 bin 997'ye, toplam can kaybı ise 39 bin 756'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı