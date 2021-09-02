İspanya'da son 24 saatte 168 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 168 kişinin hayatını kaybetti.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 168 kişinin hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre son 24 saatte 168 artışla toplam can kaybı 84 bin 640'a çıktı. Vaka sayısı da son 24 saatte 9 bin 561 artarak 4 milyon 871 bin 444'e ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 210'a geriledi.

İspanya'nın Madrid, Endülüs, Katalonya ve Bask bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 70'ini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli