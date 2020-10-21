İspanya'da son 24 saatte 16 bin 973 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 16 bin 973 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 16 bin 973 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 641'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 973 kişide daha virüs tespit edildiği, 156 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 641'e, toplam can kaybı ise 34 bin 366'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı