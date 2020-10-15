İspanya'da son 24 saatte 13 bin 318 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 972 bin 958'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha virüs tespit edildiği, 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 972 bin 958'e, toplam can kaybı ise 33 bin 553'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı