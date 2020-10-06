İspanya'da son 24 saatte 12 bin 793 yeni koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 12 bin 793 yeni koronavirüs vakası

06.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:36
İspanya'da son 24 saatte 12 bin 793 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 12 bin 793 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 12 bin 793 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 865 bin 631'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 793 kişide daha virüs tespit edildiği, 261 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 865 bin 631'e, toplam can kaybı ise 32 bin 486'ya ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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