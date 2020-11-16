Almanya'da son 24 saatte 10 bin 715 yeni koronavirüs vakası

Almanya'da son 24 saatte 10 bin 715 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 10 bin 715 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 813 bin 659'a ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 715 kişide daha virüs tespit edildiği, 123 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 813 bin 659'a, toplam can kaybı ise 12 bin 815'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı