İspanya'da son 24 saatte 12 bin 214 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 12 bin 214 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 12 bin 214 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 795'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 214 kişide daha virüs tespit edildiği, 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 795'e, toplam can kaybı ise 33 bin 992'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı