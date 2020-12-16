İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 koronavirüs vakası

16.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:06
İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 782 bin 566'ya ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 78 kişide daha virüs tespit edildiği, 195 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 782 bin 566'ya, toplam can kaybı ise 48 bin 596'ya ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı
Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 koronavirüs vakası | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:10:07. #1.14#
title