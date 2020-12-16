İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 78 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 782 bin 566'ya ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 78 kişide daha virüs tespit edildiği, 195 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 782 bin 566'ya, toplam can kaybı ise 48 bin 596'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı