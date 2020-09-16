İspanya'da son 24 saatte 11 bin 193 yeni koronavirüs vakası İspanya'da son 24 saatte 11 bin 193 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 193 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 614 bin 360'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 193 kişide daha virüs tespit edildiği, 239 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 614 bin 360'a, toplam can kaybı ise 30 bin 243'e ulaştı.

Kaynak: DHA