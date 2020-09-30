İspanya'da son 24 saatte 11 bin 16 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 16 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 16 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 769 bin 188'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 16 kişide daha virüs tespit edildiği, 177 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 769 bin 188'e, toplam can kaybı ise 31 bin 791'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı