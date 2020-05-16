İspanya'da son 24 saatte 102 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 102 kişi artarak 27 bin 563'e yükseldiği belirtildi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 102 kişi artarak 27 bin 563'e yükseldiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin gittikçe azaldığı İspanya'da Mart ortasından bu yana en düşük günlük can kaybı rapor edildi. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin 102 kişi artarak 27 bin 563'e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısının ise 274 bini geçtiği bildirildi.

Kaynak: DHA