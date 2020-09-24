İspanya'da son 24 saatte 10 bin 653 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 653 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 653 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 704 bin 209'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 653 kişide daha virüs tespit edildiği, 84 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 704 bin 209'a, toplam can kaybı ise 31 bin 118'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı