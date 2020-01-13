İspanya'da sol koalisyon hükümeti göreve başladı
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti göreve başladı

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da yeni kurulan sol koalisyon hükümetinin 22 bakanı, Kral 6. Felipe huzurunda yemin ederek resmi olarak görevlerine başladı. Sol koalisyonun üyeleri yemin töreninde dini semboller kullanmama tutumunu sürdürdü.

13.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:54
İspanya'da sol koalisyon hükümeti göreve başladı

Parlamenter monarşiyle yönetilen 'da yeni kurulan sol koalisyon hükümetinin 22 bakanı, Kral 6. Felipe huzurunda yemin ederek resmi olarak görevlerine başladı.


İspanya'da 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 7 Ocak'ta meclisten güvenoyu alan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulan koalisyon hükümeti işbaşı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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