İspanya'da Sokak Satıcısının Polisten Kaçarken Ölmesi

İspanya'nın başkenti Madrid'de Senagalli Müslüman bir sokak satıcısının polisten kaçarken kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine başlayan protestolar bugün de devam etti.

Binlerce göçmen ve onlara destek veren yüzlerce İspanyol genç, Senagalli Mame Mbaye'nin hayatını kaybettiği Lavapies mahallesinde toplandı.

Nelson Mandela Meydanı'nı dolduran protestocular sık sık, "Katil polis", "Hiçbir insan yasa dışı değil", "Hepimiz Mame Mbaye'yiz", "Hepimiz yasalız" sloganları atıp, "adalet" yazılı dövizler ile Mbaye'nin fotoğraflarını taşıdı.

Protestocular, polis yetkililerinin yaptığı Mbaye'nin ölümüne kendilerinin neden olmadığı yönündeki açıklamasına karşılık olarak da "Evet, onu öldürdüler" sloganı attı.

Yürüyüş sırasında zaman zaman protestocular ile polis arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Yapılan konuşmalarda ise polisin yasa dışı göçmenlere yönelik baskısı eleştirerek, İspanya hükümetinin tutumunun "ırkçılık" olduğu savunuldu.

Arkadaşları ayıca Mbaye'nin hayatını kaybettiği yerde mum yakıp, üzerinde "Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz" ayetinin yazılı olduğu bir not bıraktı.

Mbaye'nin ölümünü protesto etmek amacıyla Barselona kentinde de gösteri düzenlendi.

Olayın geçmişi

35 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Mmame Mbaye, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde satış yaparken polislerin geldiğini görünce kaçmaya başlamış, Lavapies semtindeki evinin yakınlarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Mbaye'nin arkadaşları ve semt sakinleri tepkilerini göstermek için sokağa çıkmıştı.

Yolları kesen göstericiler, otobüs durakları ve bankamatiklere zarar vermiş, çöp bidonları ile kiralık bisikletleri yakmıştı.

Olaylar sırasında 4 sivilin yanı sıra 10 polis hafif şekilde yaralanmıştı.

Polisten yapılan açıklamada hayatını kaydeden göçmenin müdahale edilen sokak satıcıları arasında yer almadığı ifade edilmişti.

Mbaye'nin 12 yıl önce botla kaçak yollardan ülkeye geldiği belirtilmişti.