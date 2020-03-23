İspanya'da sokağa çıkma yasağı - Polis kontrolleri
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1720'ye çıktı.
23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:24
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1720'ye çıktı. Salgın nedeniyle Bilbao kentindeki tenhalık dikkat çekerken, polis sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kontrollerini sıklaştırdı.
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Kaynak: AA