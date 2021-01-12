İspanya'da soğuk hava dalgası ulaşımı, eğitimi ve Kovid-19 aşılamasını etkiledi

İspanya'nın orta ve kuzeydoğusundaki birçok kentte son 20 yılın en düşük hava sıcaklıklarının tespit edilmesine neden olan soğuk hava dalgası ulaşıma, eğitime ve Kovid-19 aşılamasına ara verilmesine yol açtı.

İspanya'nın orta ve kuzeydoğusundaki birçok kentte son 20 yılın en düşük hava sıcaklıklarının tespit edilmesine neden olan soğuk hava dalgası ulaşıma, eğitime ve Kovid-19 aşılamasına ara verilmesine yol açtı.

Ülkede geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı.

Barselona kentinde 37 ve 32 yaşlarında evsiz iki kişinin dün akşam sokakta donarak hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden 12'sinde soğuk hava dalgasından dolayı sivil yardım kurumları alarm verdi.

Sıfırın altında 25,4 santigrat dereceyi bulan hava sıcaklıklarının tespit edildiği Aragon ile soğuktan en fazla etkilenen Madrid, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha özerk bölgelerinde kırmızı alarma geçildiği bildirildi.

Alışık olunmadık şekilde sıfırın altında 12 santigrat dereceyle güne başlanan Madrid'de 13 Ocak'a kadar ertelenen okulların açılma tarihi, kar temizleme çalışmalarının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 18 Ocak'a kadar uzatıldı.

İspanyol basını, buzlanmanın yol açtığı kazalarda çok sayıda kişinin yaralandığını, son iki günde Madrid'deki acil servislerde travma vakalarının yüzde 60 arttığını bildirdi.

Hükümet ve yerel yönetim yetkilileri, halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyor.

Diğer yandan kar ve buzlanma nedeniyle ülke genelinde mevcut durumda 130 kadar otoyolda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kovid-19 aşılarını taşıyan tırlar, askeri birliklerin eşliğinde aşıları dağıtım bölgelerine ulaştırmaya çalışırken, ulaşım sorunu yüzünden aşılama çalışmalarında da ciddi gecikmeler yaşanıyor.

Madrid'deki Barajas havaalanının T1 terminalinin 8 Ocak'tan bu yana kapalı tutulmasıyla çok sayıda yolcu mağdur oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli