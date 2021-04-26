İspanya'da siyasilere yönelik tehditler devam ediyor

İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, geçtiğimiz cuma günü kendisine içinde bıçak bulunan bir zarf gönderildiğini belirtti.

İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, geçtiğimiz cuma günü kendisine içinde bıçak bulunan bir zarf gönderildiğini belirtti.

İspanya'da geçtiğimiz hafta Unidas Podemos Partisi'nin lideri Pablo Iglesias ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya içinde 4 adet 7.62 x 51 mermi ve tehdit mektubu bulunan bir zarf gönderilmişti. Ülkede siyasilere yönelik tehditkar mektuplara bugün bir yenisi daha eklendi. İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü kendisine içinde bıçak bulunan bir zarf gönderildiğini kaydetti. Zarfın içinde yer alan bıçağın üzerinde kırmızı lekeler olduğunu ifade eden Maroto, zarfın üzerinde iade adresinin olduğunu da belirtti.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen İspanyol polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zarfı gönderdiğinden şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını ve söz konusu şahsın şu anda sorguda olduğunu kaydetti.

Basında yer alan haberlerde ise, dedektiflerin geçen hafta Bakan Grande-Marlaska, Unidas Podemos Partisi'nin lideri Iglesias ve İspanya Sivil Muhafızlar Genel Müdürü Maria Gamez'e gönderilen ölüm tehditleriyle herhangi bir bağlantısı olduğuna inanmadıkları iddia edildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska olaya ilişkin yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, daha önceki mektupların arkasında kimin olabileceğine değinmeyerek, nefret söyleminin gelişmesine izin verdiği için siyasi kutuplaşma kültürünü suçladı. Tehditleri başkent Madrid'de bir feminist duvar resminin vandalizmi ve İspanya'nın eski sosyalist Başbakanı Francisco Largo Caballero'nun heykelinin tahrip edilmesiyle ilişkilendiren Grande-Marlaska, "Bütün bunlar, belirli gruplara karşı ayrımcılık yapmanın uygun olduğu inancını meydana getiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Iglesias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisinin ve Bakan Grande-Marlaska'nın ölümle tehdit edildiğini belirtmişti. Iglesias, kendisine içinde 4 adet 7.62 x 51 mermi ve tehdit mektubu bulunan bir zarf gönderildiğini belirterek, zarf ve içeriğinin fotoğrafını paylaşmıştı. Iglesias mektupta, "Karınız, aileniz ve siz ölüm cezasına çarptırıldınız, zamanınız azalıyor" yazdığını ifade etmişti. Ayrıca Unidas Podemos Partisi, daha önce birçok saldırıların hedefi olmuş ve son 2 yıl içinde parti binasına 6 saldırı düzenlenmişti. Saldırıları üstlenen olmazken, Iglesias saldırılardan sağ partileri sorumlu tutmuştu. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı