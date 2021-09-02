İspanya'da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu
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İspanya'da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu

İspanya'da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın orta, doğu ve kuzey bölgelerini son iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu.

İspanya'nın orta, doğu ve kuzey bölgelerini son iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu.

Şiddetli yağışlardan en çok Valensiya, Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Navarra, Bask ve Katalonya özerk bölgeleri etkilendi.

Bu bölgelerdeki yerel yönetimler tarafından yapılan açıklamalarda, çok sayıda ev ve iş yerini su bastığı, sele kapılan araçların büyük hasar gördüğü, bazı yolların trafiğe kapandığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Tüm yıl boyunca metrekareye düşen ortalama yağış miktarının yarısından fazlasına tekabül eden 252 litre yağışı 3 saatte alan Tarragona kentinde su baskınlarından etkilenen 77 kişinin geceyi otellerde geçirdiği belirtildi.

Dev tahta kuklaların önce sergilendiği sonrasında da yakıldığı Las Fallas festivaline ev sahipliği yapan Valensiya'da da su baskınları nedeniyle iki kişinin yaralandığı, çevrede ciddi hasar olduğu ifade edildi.

Acil müdahale ekiplerinin ülke genelinde 2 binden fazla yerde su taşkınlarına karşı halka yardım ederek araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları kurtardığı kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez, su baskınlarından zarar görenlere hitaben resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Dayanışmam, son saatlerde yağmurlardan etkilenen tüm yerlerledir. Çok sayıda il ve ilçemiz şiddetli yağmur ve rüzgardan alarma geçmiştir. Muazzam çalışmalar yapan acil müdahale ekiplerinin talimatlarına uyalım ve azami dikkat gösterelim." ifadesini kullandı.

Diğer yandan meteoroloji uzmanları, son yılların en çok yağış düşen ağustos ayının geride kaldığını, Madrid'in 1947 yılından bu yana en yağışlı ağustosunu geçirdiği bilgisini paylaştı.

Yağışların yarından itibaren ülkeyi terk edeceği belirtiliyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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