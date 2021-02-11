İspanya'da sendikalar, asgari ücret artışı, emekli ve işçi haklarında yeni yasa talebiyle eylem yaptı

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İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliğinin (UGT) çağrısıyla ülke genelinde yapılan eylemlerde, sol koalisyon hükümetinden asgari ücret artışıyla, emekli ve işçi haklarının genişletilmesi talep edildi.

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliğinin (UGT) çağrısıyla ülke genelinde yapılan eylemlerde, sol koalisyon hükümetinden asgari ücret artışıyla, emekli ve işçi haklarının genişletilmesi talep edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yürüyüş yerine sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak toplanma eylemi yapan sendika temsilcileri, taleplerini hayata geçirmek için 1. yılını dolduran hükümete "müzakere masasına oturma" çağrısı yaptı.

Madrid'de Ekonomi Bakanlığı binası önünde toplanan küçük bir gruba ve basına hitaben birer konuşma yapan sendika liderleri, "Artık sabrımız taşmak üzere. Artık harekete geçme zamanı. Eğer hükümet masaya oturup, işçinin, emeklinin sorunlarına adil çözüm üretmezse biz de buna karşı tavır alıp eylemlerimizi artıracağız." mesajı verdi.

Sendikalar, 2013 yılında dönemin sağ hükümeti tarafından çıkarılan iş reformu ve emekli yasalarının iptalini ve asgari ücrette artış yapılmasını istedi.

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo, "Salgınla mücadelenin öncelik olduğunun hepimiz farkındayız ama yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik büyüme de gerekli. Hükümete, bu sağlık krizinin sonrasında ülkede eşitsizliğin ve yoksulluğun daha fazla artmaması için (sosyal ajandayı iyileştirmenin zamanı geldi) diyoruz." şeklinde konuştu.

Asgari ücretin gelecek 3 yıl içinde yüzde 60 artmasını talep ettiklerini dile getiren Sordo, ne işverenlerin baskılarının ne de Avrupa Birliği'nin getirdiği şartların sendikaların hedeflerini değiştirebileceğini söyledi.

UGT Genel Sekreteri Jose Maria Alvarez de "Binlerce İspanyol'un yatacak yeri yok. Vatandaşlar artık verilen sözlerden bıkmaya başladı. İşverenler ve hükümet bizden zaman istiyor. Bizim sabrımız tükendi. ya masaya oturulur ya da sendikalar bugün 50'den fazla kentte başlattıkları eylemleri daha da artırıp sokaklara dökülür." ifadelerini kullandı.

CCOO ve UGT, mevcut durumda 950 avro olan asgari ücretin bu yıl içinde 1000 avroya çıkarılmasını talep ediyor.

Kovid-19'dan dolayı işsizlik oranının yüzde 16,4'e kadar yükseldiği İspanya'da mevcut durumda 755 bin kadar işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli