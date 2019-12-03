İspanya'da senato ve meclis başkanları kadın oldu

03.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:32

İspanya'da 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclis ve senatoda iş başı yapıldı.

Meclis ve senatoda yapılan başkanlık seçimlerini, genel seçimlerde ilk sırayı alan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) adayları ikinci turda kazandı.

Son meclis başkanı olan Meritxell Batet, bir kez daha bu göreve seçildi. Senato Başkanı ise ülke tarihinde ikinci kez kadın oldu.

Eski bir hakim olan ve son olarak Başbakanlık himayesinde kurulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kurumunun başkanlığını yapan Pilar Llop, Senato Başkanı olarak seçildi.

PSOE'nin kendi adaylarını başkan seçtirmesinde, koalisyon hükümeti kurmak için ön anlaşmaya varılan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos (UP) ittifakının oyları belirleyici oldu.

Diğer yandan 10 Kasım'daki seçimlerden 52 milletvekili çıkartarak, üçüncü büyük siyasi parti konumuna gelen aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ilk kez Meclis Divan Kurulundaki 4 başkan yardımcılığından birini aldı.

Sol koalisyon hükümeti için Katalanlarla müzakereler devam ediyor

İspanya'da sol hükümet kurulması yönündeki çalışmalar da devam ediyor.

Koalisyon hükümeti kurmak için ön anlaşma yapan PSOE ve UP'nin meclisten güvenoyu alabilmesi için ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) dışarıdan desteği gerekiyor.

Bu desteğin garanti edilmesi için PSOE ile ERC arasındaki müzakereler sürerken, burada en büyük engeli Katalanların bağımsızlık referandumu ve tutuklu siyasetçiler için af talepleri oluşturuyor.

PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, koalisyon hükümetinin mecliste güvenoyu alma sürecinin ocak ayına kalabileceğini söyledi.

Kaynak: AA