İspanya'da sel: 1 ölü, 2 kayıp

23.10.2019 14:10

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde sağanak yağışlar sel felaketine yol açtı. Katalonya polisi, Barselona'daki Arenys de Mar bölgesindeki bir plajda kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Barselona yakınlarındaki Vilaverd kasabasında sel nedeniyle sürüklenen prefabrik bir evde yaşayan yaşlı bir kadın ve oğlunun kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti. Polis, bölgedeki bazı nehirlerin taşması sonucu caddelerin sular altında kaldığını ifade etti.

Eylül ayında İspanya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA