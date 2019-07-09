İspanya'da sel: 1 ölü

İspanya'da sel: 1 ölü

İspanya'nın Navarra bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İspanya'da sel: 1 ölü

İspanya'nın Navarra bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İspanya'nın Navarra bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi. Sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Öte yandan, suda sürüklenen birçok aracın olduğu da görüldü. - MADRİD

Kaynak: İHA
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