İspanya'da sel: 1 ölü

İspanya'nın Navarra bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İspanya'nın Navarra bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi. Sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Öte yandan, suda sürüklenen birçok aracın olduğu da görüldü. - MADRİD

Kaynak: İHA